Помогите написать сочинение на тему " Птичья столовая". План. Что смастерили ребята для птиц? Почему на кормушке был снег? Что сделали утром ребята? Кто прилетел к птичьей столовой? Что чувствовали ребята, наблюдая за пт...
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Помогите написать сочинение на тему " Птичья столовая". План. Что смастерили ребята для птиц? Почему на кормушке был снег? Что сделали утром ребята? Кто прилетел к птичьей столовой? Что чувствовали ребята, наблюдая за птицами?
Ответ(ы):
Гость:
Однажды на уроке труда,ребята смастерили кормушку для птиц. После урока повесили ее на дерево и насыпали туда пшена,семечек и крошек. Был уже вечер и ребята пошли по домам, договорясь встретиться на этом же месте завтра. Ночью пошел снег и кормушку занесло снегом. Утром, когда пришли ребята, они увидели что нет ни одной птички у кормушки. Они подошли и увидели причину отсутствия птиц. Школьники вытряхнули снег из кормушки и насыпали нового лакомства. Через час у птичий столовой, собрались голодные птички. Тут неожиданно прилетел снегирь и тоже присоединился к трапезе. Ребята были счастливы, что смогли помочь этим бедным созданиям. Позже, они сделали еще несколько кормушек и развесили по округе. Пташки, в благодарность пели им под окнами весной.
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