Наречие на "встречаться,считать,просить и думать"
Русский язык
Наречие на "встречаться,считать,просить и думать"
Ответ(ы):
Гость:
Встречаться мало считать много просить медленно думать плохо
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