Придумать новое приключение барона мюнхаузена и записать.

Гость: Гость:

Самый правдивый человек на Земле пережил много приключений, но в мире ещё столько неизведанного, так что его ещё ждут новые истории. Одну из них я расскажу. После последнего приключения, а это была схватка с медведем Барон Мюнхгаузен вернулся к себе домой, но ненадолго. В одной книге он прочёл о племенах Майя. И решил ехать в джунгли на поиски храмов Майя. Там он когда приехал увидел непроходимые джунгли: лианы оплетали деревья, пели райские птицы, кричали во всю попугаи, и росли неведомые цветы.Мюнхгаузену очень понравился один золотистый цветок, и он его сорвал. И тут открылась подземная лестница, и перед ним открылся город из золота! Местные аборигены схватили его и потащили куда-то, из их разговора барон понял: они собрались его съесть. Но он сказал я совсем не вкусный, чтобы меня съесть нужно найти приправу. Они ушли за специей, а Мюнхгаузен тем временем сбежал. "Вот таким находчивым я оказался"- врал барон. Не забывая добавить: "Я самый правдивый человек на Земле".