Укажите правильный вариант: 1. а) самый умнейший; б) умнейший; 2. а) более добрее; б) более добрый; 3. а) более крупнейший; б) более крупный; 4. а) более широкий; б) более шире; 5. а) интереснее всего; б) более интерес...

Русский язык
Укажите правильный вариант: 1. а) самый умнейший; б) умнейший; 2. а) более добрее; б) более добрый; 3. а) более крупнейший; б) более крупный; 4. а) более широкий; б) более шире; 5. а) интереснее всего; б) более интереснее; 6. а) наименее важный; б) наименее важнее.
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Ответ(ы):
Гость:
1)б, 2)б, 3)б, 4)б, 5)а, 6)а
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