Рассказ слон ответы на вопросы

Литература
Рассказ слон ответы на вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.  вымышленное 2.  девочка  скучала потому что  папа обещал её отвести в зверинец а не повёл .  и ей привели слона  чтобы она развеселилась. 4.как ты думаешь какой слон по характеру? 5.      1)  не здоровье девочки.  2)  папа  ищет слона.    3)  слон в доме.    4)девочка и слон.  5)радость  девочки.  6)слон ушёл.
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