Рассказ слон ответы на вопросы

Гость: Гость:

1. вымышленное 2. девочка скучала потому что папа обещал её отвести в зверинец а не повёл . и ей привели слона чтобы она развеселилась. 4.как ты думаешь какой слон по характеру? 5. 1) не здоровье девочки. 2) папа ищет слона. 3) слон в доме. 4)девочка и слон. 5)радость девочки. 6)слон ушёл.