Помогите решить задачу, срочно!!!!!!!!!!! верёвку длиной 256 м. разрезали на две части, ??дна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее второй ?

Математика

Помогите решить задачу, срочно!!!!!!!!!!! верёвку длиной 256 м. разрезали на две части, ??дна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее второй ?

Автор: Гость