Помогите решить задачу, срочно!!!!!!!!!!! верёвку длиной 256 м. разрезали на две части, ??дна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее второй ?
Математика
Помогите решить задачу, срочно!!!!!!!!!!! верёвку длиной 256 м. разрезали на две части, ??дна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть верёвки длиннее второй ?
Ответ(ы):
Гость:
Одна часть 32м, вторая 224м; 224-32= на 192м вторая часть веревки длинее
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