Как решать пример 80÷4 столбиком

Математика
Как решать пример 80÷4 столбиком
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Гость:
Берешь с начала по два потом все как по маслу в итоге 20 
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