Сумма трёх углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,на 60 градусов больше четвертого угла.Найдите угол между данными прямыму

Геометрия
Сумма трёх углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,на 60 градусов больше четвертого угла.Найдите угол между данными прямыму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух прямых образуются четыре угла: две пары вертикальных углов. Сумма этих четырёх углов равна 360°. Пусть четвёртый угол равен х°, тогда сумма трех углов равна (360-х)°. По условию их разность равна 60°. Составим уравнение: 360-х-х=60; 2х=360-60; х=300:2=150°; один угол равен 150°, вертикальный с ним тоже равен 150°; два других вертикальных угла равны по: (360-150*2):2=30°; при пересечении двух прямых образуются углы: 30°; 30°; 150°; 150;
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