Сумма трёх углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,на 60 градусов больше четвертого угла.Найдите угол между данными прямыму

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При пересечении двух прямых образуются четыре угла: две пары вертикальных углов. Сумма этих четырёх углов равна 360°. Пусть четвёртый угол равен х°, тогда сумма трех углов равна (360-х)°. По условию их разность равна 60°. Составим уравнение: 360-х-х=60; 2х=360-60; х=300:2=150°; один угол равен 150°, вертикальный с ним тоже равен 150°; два других вертикальных угла равны по: (360-150*2):2=30°; при пересечении двух прямых образуются углы: 30°; 30°; 150°; 150;