Как решить 2 номер + 35 балов
Алгебра
Как решить 2 номер + 35 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х-2)=х+2 3х-6=х+2 3х-2х=2+6 х=8 б)5-2*(х-1)=4-х 5-2х+2=4-х 7-2х=4-х -2х+х=4-7 х=3 в)(7х+1)-(9х+3)=5 7х+1-9х-3=5 -2х+1-3=5 -2х-2=5 -2х=5+2 -2х=7 х=7:(-2) х=-7/2
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