В какой массе азота содержится 10^24 молекул?

Гость: Гость:

1. Масса одного моля азота=28г, и содержит число молекул равное числу Авогадро (6 Х 10(в 23 степени) . У нас меньше одного моля, всего 10г :28г=5/14моля. Соответственно и число молекул меньше числа Авогадро. Должно быть число молекул=5/14 Х 6 Х 10(23). Так как 1/3 от общего числа распалась на атомы, то осталась 2/3. Всего содержится молекул=2/3 Х 5/14 Х 6 Х 10(в 23 степени) =10/7 Х 10(23)=1,43 Х 10(в 23 степени) . 2. Выразим скорость в м/с. 720 км/ч=200м/с. (в квадрате 40000). Масса молекулы углекислого газа=масса одного моля угл. газа : число Авогадро. масса молекулы=44 Х 10(-3) : (6 Х 10(23))=7,3 Х 10(-26)кг. =М Средняя кинетическая энергия=3/2 Х постоянную Больцмана Х абсолютную температуру=3/2 Х К Х Т. Средняя кинетическая энергия=1/2 Х (масса Х квадрат скорости) =1/2 Х М Х квадрат скорости. Приравняем и решим относительно температуры. Т=(М Х квадрат скорости) :(3К) =7,3 Х10(-26) Х 40000 : (3 Х 1,38 Х 10(-23)=70 К=-203С.