В кафе испекли 12 пирожных эклер и 16 пирожных безе схема к этой задаче какая?
Математика
В кафе испекли 12 пирожных эклер и 16 пирожных безе схема к этой задаче какая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+16 28(к.изд.) відповідь 28 кондиторских изделий испекли
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