Какую массу пороха нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж энергии? c дано что найти и решение пожалуйста

Физика

Какую массу пороха нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж энергии? c дано что найти и решение пожалуйста

Автор: Гость