Какую массу пороха нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж энергии? c дано что найти и решение пожалуйста
Физика
Какую массу пороха нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж энергии? c дано что найти и решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=38000кДж=38000000Дж=38*10 в 6 степени Джq=3,8*10 в 6 степени Дж/кг=38*10 в 5 степени Дж/кгm=Q/qm=38*10 в 6 степени Дж/38*10 в 5 степени Дж/кг=10 кг
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