Какой объем (н. у.) оксида азота (II) образуется при взаимодействии 0,5•10^21 молекул г??зообразного азота с кислородом? (Напишите решение вместе с "Дано", пожалуйста)
Химия
Какой объем (н. у.) оксида азота (II) образуется при взаимодействии 0,5•10^21 молекул г??зообразного азота с кислородом? (Напишите решение вместе с "Дано", пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: N(N2)=0.5*10^21 Опред V(NO) Решение n=N(N2)/N(A) Отсюда n= 0/5*10^21/6/02*10^23 =8.3моль Отсюда объем образовавшего оксида азота будет равен: V(NO)=n*V(m) =8.3моль *22.4л.моль=6.72л Ответ: V(NO)=6.72л
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