Какой объем (н. у.) оксида азота (II) образуется при взаимодействии 0,5•10^21 молекул г??зообразного азота с кислородом? (Напишите решение вместе с "Дано", пожалуйста)

Химия

Какой объем (н. у.) оксида азота (II) образуется при взаимодействии 0,5•10^21 молекул г??зообразного азота с кислородом? (Напишите решение вместе с "Дано", пожалуйста)

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