Номер 86 пож сроооооочно
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Номер 86 пож сроооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мама идет с родительского собрания 2)сейчас меня накажут! 3) сегодня будет обед? 4)Пора.
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