Помогите пожалуйста решить ! 1. Определите, какая скорость движения больше: 16 м/с или 54 км/ч 2.Представьте в метрах в секнду: 18км/ч; 108 км/мин; 72 см/мин 3.Представьте в километрах в час:2 м/с; 30 км/мин; 20 см/с

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54 км/час - это по-другому 54 000м/3600сек Чтобы перевести из км/час в м/сек, нужно 54 000 разделить на 3600 Получается 15м/сек ------------------------------ 18км/час = 5м/сек 108км/мин = 1.8 (кол-во метров в 108 км-ах делим на кол-во секунд в 1 минуте) 72см/мин = 0.012м/сек ------------------------------ 2м/сек = 7.2км/час (кол-во метров умножаем на 3600) 30км/мин = 1.8км/час 20см/сек = 0.72км/час