Посоветуйте, как определить ударные в словах. спишите. обозначье в словах ударени??
Русский язык
Посоветуйте, как определить ударные в словах. спишите. обозначье в словах ударени??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такой способ найти ударный слог: надо слово произнести так, как будто ты очень удивляешься и спрашиваешь. Это молокООО? Это телевИИИзор? Это мАААма? Та гласная, которая протянется дольше всех во время твоего удивлённого вопроса и есть ударная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сұрақтарға жауап беріңдер: 1 Адамдар спортпен неліктен шұғылданады? 2 Сопрттың қандай түрлеріне арнайы дайындық керек? 3 Сенің ойыңшы, қазі...
Русский язык
Прочитай предложение вслух по- разному:а)задай вопрос; б)дай ответ,сообши; в)вырази удивление ирадости...Лес еще полон жизни. записать надо 3 предл...
Русский язык