Посоветуйте, как определить ударные в словах. спишите. обозначье в словах ударени??

Гость: Гость:

Есть такой способ найти ударный слог: надо слово произнести так, как будто ты очень удивляешься и спрашиваешь. Это молокООО? Это телевИИИзор? Это мАААма? Та гласная, которая протянется дольше всех во время твоего удивлённого вопроса и есть ударная.