Прочитай предложение вслух по- разному:а)задай вопрос; б)дай ответ,сообши; в)вырази удивление ирадости...Лес еще полон жизни. записать надо 3 предложения?

Русский язык

Прочитай предложение вслух по- разному:а)задай вопрос; б)дай ответ,сообши; в)вырази удивление ирадости...Лес еще полон жизни. записать надо 3 предложения?

Автор: Гость