Прочитай предложение вслух по- разному:а)задай вопрос; б)дай ответ,сообши; в)вырази удивление ирадости...Лес еще полон жизни. записать надо 3 предложения?
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Прочитай предложение вслух по- разному:а)задай вопрос; б)дай ответ,сообши; в)вырази удивление ирадости...Лес еще полон жизни. записать надо 3 предложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес еще полон жизни? Лес еще полон жизни. Лес еще полон жизни!?
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