Как решить? химия 8 класс Ca+O , Na+O , Si+O
Химия
Как решить? химия 8 класс Ca+O , Na+O , Si+O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca+O2----CaO 4Na+O2----2Na2O Si+O2----SiO2
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