Предложение на казаском языке со словом осында

Қазақ тiлi
Предложение на казаском языке со словом осында
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
біз осында болғанбыз  (мы были здесь)
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