Предложение на казаском языке со словом осында
Қазақ тiлi
Предложение на казаском языке со словом осында
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
біз осында болғанбыз (мы были здесь)
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