Концентрация вещества за 15с изменилась с 1,2 моль/л до 0,6 моль/л. Вычислите скорость реакции

Химия

Концентрация вещества за 15с изменилась с 1,2 моль/л до 0,6 моль/л. Вычислите скорость реакции

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