Концентрация вещества за 15с изменилась с 1,2 моль/л до 0,6 моль/л. Вычислите скорость реакции
Химия
Концентрация вещества за 15с изменилась с 1,2 моль/л до 0,6 моль/л. Вычислите скорость реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = ΔC/Δt v = 1,2-0,6 / 15 = 0,04 моль / л•с
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