Как решить Одно хозяйство получило урожай капусты половина которого ровна 335кг Другое хозяйство получило урожай треть которого равна 123кг в коком хозяйстве урожая больше

Математика
Как решить Одно хозяйство получило урожай капусты половина которого ровна 335кг Другое хозяйство получило урожай треть которого равна 123кг в коком хозяйстве урожая больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
335*2=670 урож 1 хоз. 123*3=369 урож 2 хоз 670-369=301 разница между первым и вторым хоз ответ в 1 больше на 301 кг
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