Как решить Одно хозяйство получило урожай капусты половина которого ровна 335кг Другое хозяйство получило урожай треть которого равна 123кг в коком хозяйстве урожая больше

Математика

Как решить Одно хозяйство получило урожай капусты половина которого ровна 335кг Другое хозяйство получило урожай треть которого равна 123кг в коком хозяйстве урожая больше

Автор: Гость