Найдите значение выражения log a (a2b3)если log a b =-2

Математика
Найдите значение выражения log a (a2b3)если log a b =-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^-2 = b Подстановка  Log a (a^2 a^-6) = Log a (a^-4) = -4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Запиши приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений. а) за явлениям?? в мире неживой природы: б) за растениями: в) за поведение...
Ответить
Математика
Найдите длину отрезка, 4/5 которого составляют 12см
Ответить
Українська мова
Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени. Сім'эю ми називаэмо чоловіка,дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині буду...
Ответить
Другие предметы
О происхождении народа Саха плиииз очень срочно завтра здавать
Ответить
Русский язык
Какое время слово увидел да и воопще как разобрать это слово как часть речи
Ответить