Найдите значение выражения log a (a2b3)если log a b =-2
Математика
Найдите значение выражения log a (a2b3)если log a b =-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^-2 = b Подстановка Log a (a^2 a^-6) = Log a (a^-4) = -4
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