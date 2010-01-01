О происхождении народа Саха плиииз очень срочно завтра здавать

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Яку́ты (самоназвание саха; мн. ч. сахалар) — народ, коренное население Якутии. Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в России проживало 478,1 тыс. якутов, главным образом, в Якутии (466,5 тыс.), а также в Иркутской,Магаданской областях, Хабаровском и Красноярском краях. Якуты являются наиболее многочисленным (49,9 % населения) народом в Якутии (второй по численности — русские — 37,8 %) и самым крупным из коренных народов Сибири в границах РФ[5].