Пожалуйста помогите сделать вопросы по истортии!!!???
История
Пожалуйста помогите сделать вопросы по истортии!!!???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Развитию ремесел способствовало развитию сельского хозяйства-появлялись новые орудия труда, увеличилось количество пашни- в результате этого появилось больше сельской продукции-т.е. богатели и те, и другие. 2) В поместьях шла плохо торговля и ремесло, в те времена крестьяне все производили сами- ремесленники и торговцы переходили на перекрестки и ждали там клиентов. со временем там строились дома, рвы, базары и т.д-так появлялись города.
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