Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени. Сім'эю ми називаэмо чоловіка,дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині будуються на любові, взаєморозумінні, пошані. Діти, поважайте свій рід і не цурайтеся ...

Українська мова
Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени. Сім'эю ми називаэмо чоловіка,дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині будуються на любові, взаєморозумінні, пошані. Діти, поважайте свій рід і не цурайтеся його.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ми (ім) називаємо (дієслово) 2) стосунки (ім) будуються (дієслово) 3) діти (ім) поважайте (дієслово), рід(ім) не цурайтесь (дієслово)
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