Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени. Сім'эю ми називаэмо чоловіка,дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині будуються на любові, взаєморозумінні, пошані. Діти, поважайте свій рід і не цурайтеся ...

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Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени. Сім'эю ми називаэмо чоловіка,дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині будуються на любові, взаєморозумінні, пошані. Діти, поважайте свій рід і не цурайтеся його.

Автор: Гость