Запиши приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений: а) за явлениям?? в мире неживой природы: б) за растениями: в) за поведением животных:
Окружающий мир
Запиши приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений: а) за явлениям?? в мире неживой природы: б) за растениями: в) за поведением животных:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За поведением животных
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