Запиши приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений: а) за явлениям?? в мире неживой природы: б) за растениями: в) за поведением животных:

Окружающий мир

Запиши приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений: а) за явлениям?? в мире неживой природы: б) за растениями: в) за поведением животных:

Автор: Гость