Помогите! Срочно нужен ответ. Масса полного ящика с яблокоми составляет 25 кг. После того как продали половину яблок, масса ящика с оставшимися яблокоми оказалась равной 15 кг. Какова масса пустого ящика?

Математика

Помогите! Срочно нужен ответ. Масса полного ящика с яблокоми составляет 25 кг. После того как продали половину яблок, масса ящика с оставшимися яблокоми оказалась равной 15 кг. Какова масса пустого ящика?

Автор: Гость