Помогите! Срочно нужен ответ. Масса полного ящика с яблокоми составляет 25 кг. После того как продали половину яблок, масса ящика с оставшимися яблокоми оказалась равной 15 кг. Какова масса пустого ящика?
Математика
Помогите! Срочно нужен ответ. Масса полного ящика с яблокоми составляет 25 кг. После того как продали половину яблок, масса ящика с оставшимися яблокоми оказалась равной 15 кг. Какова масса пустого ящика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25:2=12,5 (кг)- после продажи половины яблок. 15-12,5=2,5 (кг)- масса пустого ящика. ответ масса пустого ящика 2,5 ( два с половиной) кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Окружающий мир
Запиши приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений. а) за явлениям?? в мире неживой природы: б) за растениями: в) за поведение...