Помогите! Срочно нужен ответ. Масса полного ящика с яблокоми составляет 25 кг. После того как продали половину яблок, масса ящика с оставшимися яблокоми оказалась равной 15 кг. Какова масса пустого ящика?

Математика
Помогите! Срочно нужен ответ. Масса полного ящика с яблокоми составляет 25 кг. После того как продали половину яблок, масса ящика с оставшимися яблокоми оказалась равной 15 кг. Какова масса пустого ящика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25:2=12,5 (кг)- после продажи половины яблок. 15-12,5=2,5 (кг)- масса пустого ящика. ответ масса пустого ящика 2,5 ( два с половиной) кг.
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