Как решить,подскажите
Алгебра
Как решить,подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая строчка у тебя написана правильно. Теперь нужно выразить x из второго уравнения: x²+(9/x)²=18 x²+81/x²=18 I*x² <<< это домнажаем на x² x^4+81=18x² переносим все в левую сторону x^4-18x²+81=0 теперь вводим новую переменную t x²=t t²-18t+81=0 находим корни по теореме виета t1=t2=9 возвращаемся к x: x²=9 x=3 или x=-3 Ну а игрик найти совсем просто, думаю ты справишься)))
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