Как решить,подскажите

Гость: Гость:

Вторая строчка у тебя написана правильно. Теперь нужно выразить x из второго уравнения: x²+(9/x)²=18 x²+81/x²=18 I*x² <<< это домнажаем на x² x^4+81=18x² переносим все в левую сторону x^4-18x²+81=0 теперь вводим новую переменную t x²=t t²-18t+81=0 находим корни по теореме виета t1=t2=9 возвращаемся к x: x²=9 x=3 или x=-3 Ну а игрик найти совсем просто, думаю ты справишься)))