Длина прямоуголника 9 см чему равна его Ширина если приметим равен 28 см
Математика
Длина прямоуголника 9 см чему равна его Ширина если приметим равен 28 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28÷2=14(см)-длина+ширина; 14-9=5(см)-ширина; Ответ: ширина равна 5 см
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