Длина прямоуголника 9 см чему равна его Ширина если приметим равен 28 см

Математика
Длина прямоуголника 9 см чему равна его Ширина если приметим равен 28 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28÷2=14(см)-длина+ширина; 14-9=5(см)-ширина; Ответ: ширина равна 5 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Визначити якісний склад MgCo3
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения 9^2х-1=1/27
Ответить
Литература
Написать Сочинение как я провел Эти каникулы,Но! Сочинения должно быть Похоже что Пацан писал и И то что все выходные я гулял и Сидел дома.Жду даю ...
Ответить
Английский язык
Помогите правильно задать специальные вопросы на английском языке (типа вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое и проче...
Ответить
Русский язык
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащая??я в тексте. Запишите номера этих предложений. 1)Обтекаемую, мат...
Ответить