Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащая??я в тексте. Запишите номера этих предложений. 1) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в которых он публиковался, был ма...
Русский язык
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащая??я в тексте. Запишите номера этих предложений. 1) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в которых он публиковался, был мал. 2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать кратко, и эта привычка стала главной чертой его творчества. 3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать кратко о самом главном. 4) Чехов гордился тем, что умел о многом писать кратко. 5) Умение писать коротко, использовать детали, заменявшие длинные описания, было вначале необходимостью, а затем стало визитной карточкой Чехова. (1)Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью, ( ..... ) петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми сотрудничал Чехов, публиковали «мелочишки» в две-три страницы. (2)Привычка писать кратко позже станет главной чертой чеховcкого стиля, его визитной карточкой: «Умею коротко говорить о длинных вещах». (З)Коротко о длинных предметах позволяла сказать прежде всего чеховcкая деталь, заменявшая подробные, романные описания штрихом,намёком, по которому внимательный читатель мог восстановить целое.
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Гость:
Могу ошибаться, но мне кажется, что первое предложение, оно лучше всего передаёт смысл текста. Удачи!
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