Решите пожалуйста (4-1)(4+1)(4^2+1)(4^4+1)(4^3+1)-4^16-4
Алгебра
Решите пожалуйста (4-1)(4+1)(4^2+1)(4^4+1)(4^3+1)-4^16-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4-1)(4+1)(4^2+1)(4^4+1)(4^8+1)-4^16-4=(4^2-1)(4^2+1)(4^4+1)(4^8+1)-4^16-4=(4^4-1)(4^4+1)(4^8+1)-4^16-4=(4^8-1)(4^8+1)-4^16-4=4^16-1-4^16-4=-1-4=-5
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