Что включается в процесс ассимиляции: жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минераль??ые соли?
Биология
Что включается в процесс ассимиляции: жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минераль??ые соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки, минеральные соды и жиры.
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