Что включается в процесс ассимиляции: жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минераль??ые соли?

Биология
Что включается в процесс ассимиляции: жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минераль??ые соли?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки, минеральные соды и жиры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в тр??тьем предложении текста? Несмотря на это, Сначала Другими...
Ответить
География
Почему литосфера вместе с земной корой способна перемещаться?
Ответить
Русский язык
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в котор??х они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответ...
Ответить
Физика
В какой части трубки барометра самое низкое давление? Ответ обоснуйте.
Ответить
Литература
План к повести Короленко - Слепой музыкант
Ответить