Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в тр??тьем предложении текста? Несмотря на это, Сначала Другими словами, Однако Именно такая (1)Вода в 800 раз плотнее воздуха, и всякий выступ...

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Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в тр??тьем предложении текста? Несмотря на это, Сначала Другими словами, Однако Именно такая (1)Вода в 800 раз плотнее воздуха, и всякий выступ, всякая неровность движущегося в воде тела создают сопротивление, ещё более ощутимое, чем у птицы или самолёта. (2)Поэтому у быстро плавающих океанических рыб — тунца, скумбрии, марлина — тела особой обтекаемой формы: спереди заострённые, быстро утолщающиеся до максимального диаметра и затем сужающиеся к двухлопастному симметричному хвостовому плавнику. (3)lt;...gt; форма тела является самой удобной и математически идеальной.

Автор: Гость