План к повести Короленко - Слепой музыкант

Литература
План к повести Короленко - Слепой музыкант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Об авторе 2) Книга 3) Герои 4) Какие события произошли 5) Чем закончилась 6) Что понравилось
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