Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу номер 8 заранее спасибо

Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу номер 8 заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй - половина от первой, значит 35, в третьей на 15 больше, значит 50. Складываем все, получается 70+35+50=155
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Спасиииииите, пожалуйста 1)В прямоугольном треугольнике синус острого угла раве?? 79. Найдите гипотенузу этого треугольника, если противолежащий ...
Ответить
История
Какие вопросы решали консулы в Риме
Ответить
Биология
Отвір що регулює кількість світла яке надходить до сітківки називають
Ответить
Химия
При обжиге минерала пирита, содержащего 90% FeS2 получено 22, 4 л оксида серы (IV). Опреде??ите: а) массу израсходованного пирита б) массу образова...
Ответить
Русский язык
Подбираю к слову след слова сравнения ассоциации образы
Ответить