Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу номер 8 заранее спасибо
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу номер 8 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй - половина от первой, значит 35, в третьей на 15 больше, значит 50. Складываем все, получается 70+35+50=155
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