Какие вопросы решали консулы в Риме
История
Какие вопросы решали консулы в Риме
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Гость:
Во времена республики это были представители высшей власти - по сути заведовали всеми вопросами внутренней и внешней политики. После превращения в империю их роль практически утратила свою изначальную функцию
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