Спасиииииите, пожалуйста 1)В прямоугольном треугольнике синус острого угла раве?? 79. Найдите гипотенузу этого треугольника, если противолежащий данному углу катет равен 21. 2)В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45...

Геометрия

Спасиииииите, пожалуйста 1)В прямоугольном треугольнике синус острого угла раве?? 79. Найдите гипотенузу этого треугольника, если противолежащий данному углу катет равен 21. 2)В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45°. Найдите прилежащий к данному углу катет, если гипотенуза этого треугольника равна 42√. 3)В прямоугольном треугольнике DEF катет, прилегающий к острому углу в 30° равен 203√. Найдите другой катет этого треугольника. 4)В прямоугольном треугольнике косинус острого угла равен 69. Найдите прилежащий к этому углу катет, если гипотенуза этого треугольника равна 9. 5)В прямоугольном треугольнике KLM гипотенуза равна 8. Один из острых углов равен 60°. Найдите прилежащий к этому углу катет. 6)В прямоугольном треугольнике OPQ катет, лежащий напротив угла в 60° равен 223√. Найдите гипотенузу этого треугольника.

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