В чем различия в размножении между мхами,папоротниками,хвощами и плаунами?папоро??ники,хвощи и плауны размонаются только спорами?
Биология
В чем различия в размножении между мхами,папоротниками,хвощами и плаунами?папоро??ники,хвощи и плауны размонаются только спорами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все они размножаются спорами, у мхов доминирует гаметофит у остальных спорофит
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