В чем различия в размножении между мхами,папоротниками,хвощами и плаунами?папоро??ники,хвощи и плауны размонаются только спорами?

Биология

В чем различия в размножении между мхами,папоротниками,хвощами и плаунами?папоро??ники,хвощи и плауны размонаются только спорами?

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