Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в котор??х они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) оши...

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Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в котор??х они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) ошибка в построении предложения с однородными членами Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым В) неправильное построение предложения с косвенной речью Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Д) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 1) Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили всемирную известность. 2) Идя вдоль берега, морской воздух приятно освежал наши лица. 3) Брюсов увлекается декадентством, убежденным, что будущее принадлежит искусству, выражающему переживания яркой и независимой личности. 4) Те, кто добивается в спорте наибольших успехов, становятся примером для подражания. 5) Премьера оперы «Сусанин» в 1936 году стала большим событием в культурной жизни Москвы. 6) Все, кто учились в математическом классе, сдали тест на отлично. 7) Тоня торжественно пообещала, что «Я тебя никому не выдам!» 8) Мы перенесли очаг, на котором готовили еду, подальше от домика. 9) Посетители подолгу рассматривали и восхищались полотнами художников-передвижников. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Автор: Гость