В какой части трубки барометра самое низкое давление? Ответ обоснуйте.
Физика
В какой части трубки барометра самое низкое давление? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление столба жидкости зависит от глубины, чем глубже, тем давление больше; если по формуле, то p=(ро)gh,плотность одна, только высота столба жидкости, давление бывает большое на глубине и маленькое наверху, а о низком давлении говорят при надвижении грозы,бури, давление"падает", становится маленьким, но это в быту показывает барометр анероид, безжидкостный, у него глубины нет. В вопросе должно стоять слово маленькое или большое.
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