Почему литосфера вместе с земной корой способна перемещаться ?

География
Почему литосфера вместе с земной корой способна перемещаться ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литосфера — твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней части мантии. Под литосферой находится разогретый пластичный слой мантии. Литосфера как бы плавает по нему. При этом она перемещается в разных направлениях: поднимается, опускается и скользит горизонтально. (Вместе с литосферой перемещается и земная кора — внешняя часть литосферы.) 
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