Визначити якісний склад MgCo3
Химия
Визначити якісний склад MgCo3
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Складається з магнію, с карбону та з оксигену
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