Найдите корень уравнения 9^2х-1=1/27
Алгебра
Найдите корень уравнения 9^2х-1=1/27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9^2х-1=1/27 (3^2)^(2x-1)=3^(-3) 3^(4x-2)=3^(-3) 4x-2=-3 4x=-3+2 4x=-1 x=-1/4 x=-0,25 Ответ: x=-0,25
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