Помогите правильно задать специальные вопросы на английском языке (типа вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое и прочее): 1. Где Роджер работал раньше? 2. В какое время он обычно выходит из дома в...

Английский язык

Помогите правильно задать специальные вопросы на английском языке (типа вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое и прочее): 1. Где Роджер работал раньше? 2. В какое время он обычно выходит из дома в зимний период? 3. Что он делает после работы? 4. Что коллекционирует его подруга? 5. Куда они ездят каждые выходные?

Автор: Гость