Помогите правильно задать специальные вопросы на английском языке (типа вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое и прочее): 1. Где Роджер работал раньше? 2. В какое время он обычно выходит из дома в...

Английский язык
Помогите правильно задать специальные вопросы на английском языке (типа вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое и прочее): 1. Где Роджер работал раньше? 2. В какое время он обычно выходит из дома в зимний период? 3. Что он делает после работы? 4. Что коллекционирует его подруга? 5. Куда они ездят каждые выходные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Where did Rodger work before? 2What time does he leave his house in winter? 3What does he do after work? 4What does his girl-friend collect? 5Where do they go every weekend?
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