Срочно!!Помогите выделить грамм. основу и деепричастный оборот в предложении( Выб??ав момент когда соседи отлучались грачи похищали уже уложенные ''стройматериалы" и переносили в своё гнездо.

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Срочно!!Помогите выделить грамм. основу и деепричастный оборот в предложении( Выб??ав момент когда соседи отлучались грачи похищали уже уложенные ''стройматериалы" и переносили в своё гнездо.

Автор: Гость