Срочно!!Помогите выделить грамм. основу и деепричастный оборот в предложении( Выб??ав момент когда соседи отлучались грачи похищали уже уложенные ''стройматериалы" и переносили в своё гнездо.
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Срочно!!Помогите выделить грамм. основу и деепричастный оборот в предложении( Выб??ав момент когда соседи отлучались грачи похищали уже уложенные ''стройматериалы" и переносили в своё гнездо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грам. основа:1) соседи отлучались 2) грачи похищали и переносили Дееп. об.: выбрав момент
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