Слова в которых все согласные твердые видно слышно треск звук мотора радил. всаду в лесу вырос репей мак
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Слова в которых все согласные твердые видно слышно треск звук мотора радил. всаду в лесу вырос репей мак
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Гость:
Видно,радил. Это все.Только может рОдил?И что это за слово?
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