Решите уравнение (2-а)х²-2х+а=0 относительно переменной Х
Геометрия
Решите уравнение (2-а)х²-2х+а=0 относительно переменной Х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д=12 х1=((2корня из 3)-2)/2=(корень из 3)-1 х2=((2корня из 3)+2)/2=(корень из 3)+1
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