Как решить пример 456000:400 в столбик? даю 20-15 баллов
Математика
Как решить пример 456000:400 в столбик? даю 20-15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОКРАТИТЬ НУЛИ И РАЗДЕЛИТЬ 4560 НА 4
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