Помогите срочно даю 40 б!!!!!!! А) (5m-1)(m+1)= Б) (4n+7)(1n-3)= в) (3c+a)(2c-a)= г) (5x-c)(x-5c) д) (10x+3z)(10x-5z)

Алгебра

Помогите срочно даю 40 б!!!!!!! А) (5m-1)(m+1)= Б) (4n+7)(1n-3)= в) (3c+a)(2c-a)= г) (5x-c)(x-5c) д) (10x+3z)(10x-5z)

Автор: Гость