Помогите срочно даю 40 б!!!!!!! А) (5m-1)(m+1)= Б) (4n+7)(1n-3)= в) (3c+a)(2c-a)= г) (5x-c)(x-5c) д) (10x+3z)(10x-5z)
Алгебра
Помогите срочно даю 40 б!!!!!!! А) (5m-1)(m+1)= Б) (4n+7)(1n-3)= в) (3c+a)(2c-a)= г) (5x-c)(x-5c) д) (10x+3z)(10x-5z)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5m²+4m-1 б) 4n²-5n-21 в) 6c²-ca-a² г) 5x²-24xc+5c² д) 100x²-20xz-15z²
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