Прямоугольника длиной4см. и шириной 2см.нужно найти его периметр и площадь.без таб??ицы умножения надо решить

Математика

Прямоугольника длиной4см. и шириной 2см.нужно найти его периметр и площадь.без таб??ицы умножения надо решить

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