Прямоугольника длиной4см. и шириной 2см.нужно найти его периметр и площадь.без таб??ицы умножения надо решить
Математика
Прямоугольника длиной4см. и шириной 2см.нужно найти его периметр и площадь.без таб??ицы умножения надо решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр = (2+4)*2=12(см) Площадь = 2*4=8(см)
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